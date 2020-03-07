صدقي المقت: قلت لا صغيرة وهي امتداد لل لا الكبيرة التي تطلقها سورية بشعبها وجيشها وقائدها

الجمل ـ نبيل صالح : فيما يلي كلمة الأسير السوري المحرر صدقي المقت المسجلة للحفل التكريمي الذي أقامته اللجنة الدولية للدفاع عن الأسير صدقي المقت في "دار الندوة" ببيروت يوم الأربعاء 4 آذار 2020 بحضور شخصيات سياسية وفكرية وممثلين عن الأحزاب والفصائل والجمعيات اللبنانية والفلسطينة:

شرف كبير لي أن اتحدث إليكم ، وأن أنقل لكم تحيات أهلكم في الجولان العربي السوري المحتل، الأوفياء لوطنهم ولعروبتهم ومقاومتهم، المنغرسين في الأرض ،ضاربين جذورهم في عمق التراب والوطن والتاريخ، الرافضين للاحتلال وكل مشاريعه التوسعية الاستيطانية

وأسمحوا لي أن أعانقكم ..وأن أعانق كل أخ وكل أخت منكم ، وأن أحيي من خلالكم رئيس أعضاء اللجنة الدولية للتضامن معي ، هذه اللجنة التي حملت هذه القضية وطافت بها في كل بقاع الكون ..كسرت قيود المحتل وحطمت جدران السجن، ونقلت وجعي وألمي ومعاناتي إلى أعماق الضمير والوجدان الإنساني ..صرخت خارج الأسر صرخة المخنوقة داخل الأسر ..

لكم مني كل التحية أيها الأوفياء ..أيها الشرفاء وكم أتمنى لو استطيع أن أعانق وأتحدث لكل شخص منكم .

أيها الشرفاء ..أيها الأحبة

أما وقد تحررت من الأسر فإني أدعو لأن تواصل اللجنة الدولية عملها بذات الهمة، وتتحول للجنة الدولية للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي واعتباري من الآن عضوا بها كي نرفع قضية الأسرى إلى المكانة الدولية التي نستحقها وكي نعمل سويا على كسر وتحطيم قيود السجن والسجان.

أيها الأحبة ..أيها الشرفاء

عندما قدم لي العرض الأول بالإبعاد إلى دمشق، قلت لا.

لأنني لا أقبل أن اتحرر بشروط الاحتلال، ولا أقبل أن أحمل شروط المحتل وعاره على كتفي وأدخل بهم دمشق، دمشق المقاومة، دمشق المبادئ، دمشق التاريخ والحضارة والإنسانية، دمشق التي أحلم بها منذ طفولتي

قلت لا ..كان يجب أن أقول لا

قلت لا ..صغيرة بسيطة بريئة، وهي امتداد لل لا الكبيرة التي تطلقها سورية بشعبها وجيشها وقائدها بوجه المشاريع الاستعمارية الأمريكية الصهيونية، هي امتداد لل لا الكبيرة التي تطلقها المقاومة عبر سواعد أبطالها المقاومين، هي امتداد لل لا الكبيرة التي يطلقها كل شرفاء الأمة وأحرار العالم في كل مكان.

أيها الأحبة:

ونحن نعيش انتصارات جيشنا البطل ضد عصابات الغدر والخيانة ومن يقف خلفهم من قوى العدوان التركي الصهيوني الأمريكي، ونحن على أبواب الانتصار الكبير في دحر هذا العدوان علينا جميعا أن نستعد لمرحلة ما بعد الانتصار بأن نستجمع كل القوى الشريفة الحرة المقاومة في الوطن العربي، وأن نعيد استنهاض مشروعنا القومي التحرري العربي التقدمي المقاوم على قاعدة التصدي للاستعمار الغربي والتصدي للمشروع الصهيوني وأدواتهم العميلة المأجورة، وعلى قاعدة التصدي لكل قوى التخلف والجهل والتكفير الظلامي، وعلى قاعدة مركزية القضية الفلسطينية، على قاعدة المقاومة طريقنا إلى فلسطين وتحرير كل شبر من الأرض العربية المحتلة في فلسطين والجولان.

أيها الشرفاء

اسمحوا لي أن أتوجه من خلالكم بأصدق التحيات إلى شعبنا العربي السوري وكل جيشنا الأسطوري الذي يخوض أنبل المعارك وأشرف القتال، وأن احني هامتي أمام أرواح الشهداء العظام، واسمحوا لي أن أرفع من خلالكم بأصدق مشاعر المحبة والوفاء إلى سيد الوفاء السيد الرئيس بشار الأسد، وأن أتوجه بأصدق التحيات إلى رجال الوفاء أبطال المقاومة الوطنية اللبنانية وإلى قيادة المقاومة وعلى رأسها سماحة السيد حسن نصر الله

كل التحية لشرفاء هذه الأمة، ولكل أحرار العالم واسمحوا لي أن أتوجه من خلالكم بتحية خاصة إلى أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأن أخص بتحية خاصة الأشبال والأسيرات والأسرى المرضى الذين يواجهون خطر الموت كل لحظة

عشتم وعاشت سورية بجيشها وشعبها ورئيسها

عاشت المقاومة اللبنانية وكل شرفاء لبنان

عاشت الأمة العربية وكل شرفاؤها وكل أحرار العالم

الحرية لأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي