صدامات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين يحتجون على مقتل رجل صيني في باريس

تظاهر حوالي ستة آلاف شخص في باريس الليلة الماضية احتجاجا على مقتل رب عائلة صيني على يد أحد عناصر الشرطة الفرنسية قبل أسبوع.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المظاهرة خرجت تلبية لنداء أطلقته جمعيات عديدة تنشط في أوساط الجالية الصينية في فرنسا مشيرة إلى أن المتظاهرين تجمعوا في ساحة الجمهورية رافعين لافتات كتب عليها “الشرطة قاتلة.. نريد العدالة” وبجانبها صورة لليو شاوياو رب العائلة البالغ من العمر 56 عاما والذي قتل مساء الأحد الماضي في منزله في الدائرة 19 في باريس على يد شرطي ادعى أنه هاجم زميلا له فيما أكدت عائلة القتيل أنه كان يقطع السمك بالسكين وبجواره أولاده الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و21 عاما.



وعلى غرار بقية التظاهرات التي تجري منذ اسبوع بصورة يومية احتجاجا على هذه الحادثة شهدت تظاهرة أمس صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن حيث أطلق عناصر الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المحتجين.



وكان مقتل ليو شاوياو دفع بالصين إلى توجيه احتجاج رسمي إلى السلطات الفرنسية ومطالبتها بكشف كل ملابسات هذه القضية واتخاذ إجراءات فعالة لحماية الحقوق والمصالح الشرعية للمواطنين الصينيين والتعامل مع رد فعل الصينيين الذين يعيشون في فرنسا على هذا الحادث بشكل عقلاني.

وكالات