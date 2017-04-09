صحيفة لبنانية: 61% من وفيات اللاجئين السوريين في لبنان هم من الأطفال

ذكرت صحيفة لبنانية أن “61% من الوفيات في أوساط اللّاجئين السوريين في لبنان هم من الأطفال الذين لا يتجاوز عمرهم السنة الواحدة”.



ونقلت الصحيفة النتيجة عن اجتماع في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأمريكية في بيروت، ضم كل من مركز “ترشيد السياسات الصحية” في الكلية، مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة الصّحة العامة في لبنان.



وبين الاجتماع، الذي عقد في يوم السبت 8 نيسان، أن “الولادات المبكرة تعد العامل الأبرز من بين العوامل التي تتسبب بهذه الوفيات، بنسبة تصل إلى 26 %”.



وأوضح الممثل الصحي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين مايكل وودمان أن “المضاعفات الصحية عند المواليد الجدد هو ما يتسبب بارتفاع أعداد الوفيات بينهم”، داعيًا إلى “اتخاذ قرارات مبنية على البراهين العلمية لمعالجة هذا الأمر مع جميع الشركاء”.



يذكر أن اللاجئين السوريين في لبنان يعانون، إلى جانب العنصرية المتفشية في أوساط كثيرة، من تراجع في مستوى الخدمات الطبية، خصوصا في المخيمات التي تديرها المنظمات الدولية، في ظل ارتفاع تكاليف العلاج في المشافي اللبنانية التي لا يستطيع أغلبية اللاجئين السوريين تحملها.

وكالات