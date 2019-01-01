صحيفة عبرية: «إسرائيل» تعرض في أحد متاحفها آثاراً سرقتها من الضفة

كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية أن سلطات الاحتلال تعرض آثاراً تمت سرقتها من الضفة الغربية في أحد متاحفها في مدينة القدس المحتلة، والذي يُطلق عليه اسم متحف «أرض الكتاب المقدّس».



وادّعت الصحفية في عددها الصادر أمس أن هذا المتحف هو المتحف الأول في «إسرائيل» الذي يعرض آثاراً مسروقة، مشيرة إلى أن المعرض صغير، حيث يتم عرض حوالي 20 قطعة فقط من أصل 40 ألف قطعة تم نهبها منذ عام 1967 عام احتلال الضفة من عصابات نهب صهيونية منظّمة ومهربين.



وأشارت الصحيفة إلى أن حوالي نصف القطع المسروقة هي عملات معدنية، والباقي هو في الغالب عبارة عن أوان مصنوعة من الحجر والمعدن والسيراميك.



وتعليقاً على تقرير صحيفة «هآرتس» العبرية، نددت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» بنهب «إسرائيل» للآثار الفلسطينية، لافتة إلى أن نهب هذه الآثار وعرضها في المتحف الإسرائيلي يتعارضان مع القانون الدولي واتفاقية لاهاي التي تحظر على دولة الاحتلال عرض أو التنقيب عن الآثار في الأراضي المحتلة.