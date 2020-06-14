صحيفة تركية: 140 عنصراً من قوات الاحتلال التركي الموجودين في سورية مصابين بكورونا

كشفت صحيفة “حريت” التركية عن إصابة 140 جندياً وضابط شرطة في قوات الاحتلال التركي يتواجدون في مدينتي عفرين وإدلب في سورية بفيروس كورونا.



ونقلت الصحيفة ” التركية عن، رحمي دوغان، والي ولاية هطاي الواقعة قرب الحدود التركية مع سورية، تصريحات تحدث فيها عن واقع الفيروس في الولاية أمس الجمعة، قائلاً: “هناك 320 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولاية، كما أن 140 جندياً وضابط شرطة يعملون في مدينتي عفرين وإدلب في سورية أيضاً مصابين بالفيروس”.



ولفت دوغان إلى أن عدد الحالات الإيجابية (المصابين) لعناصر الاحتلال التركي الموجودة في مدينة عفرين بلغ 120 حالة، إضافة إلى 20 حالة في صفوف القوات العاملة في القاعدة التركية بمدينة إدلب”.



إلى ذلك ذكرت وكالة “الأناضول” أن إجمالي إصابات كورونا في هطاي بلغ 320 حالة.



وأكد البيان بحسب “الأناضول” أن المستشفيات في هطاي عالجت حالات إصابات مؤكدة (عسكريين ومدنيين) جاءت من ولايات تركية أخرى، بهدف الانتقال إلى مناطق العمليات العسكرية في سورية، (أي أنه تم الكشف عنها قبل إرسال العناصر الذين كانت نتائجهم إيجابية إلى سورية).



فيما أعرب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، عن قلقه العميق بشأن التأثير المحتمل لفيروس كورونا على ما يقارب المليون مدني نازح في منطقة الشمال السوري.



يشار إلى أن مناطق شمالي سورية التي تسيطر عليها قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة، تفتقر لكافة إجراءات الحماية من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى المخيمات الموجودة في تلك المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة والتي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.