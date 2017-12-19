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صحيفة تركية: “البغدادي” متواجد في قاعدة أمريكية شمال سورية

 

قالت صحيفة يني شفق التركية أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي “أبو بكر البغدادي” موجود حاليا في قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية شمال سورية، وذلك بعد أن ألقت هذه القوات القبض عليه، حسب زعمها.

وأفادت الصحيفة بأن الجيش الأمريكي ألقى القبض على البغدادي في العراق قبل أن ينقله إلى قاعدة في الأراضي التي يسيطر عليها في بلدة رأس العين شمال سورية.

وأشارت “يني شفق” إلى أن الجيش الأمريكي أسر 7 قادة آخرين للتنظيم مع البغدادي.

ولم تظهر أي صور أو مقاطع فيديو أو معلومات أمريكية تؤكد صحة هذه الأنباء.

المصدر : سبوتنيك

 

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