صحيفة تركية: الأكراد يسعون للسيطرة على نفط دير الزور

قالت صحيفة “يني شفق” التركية إنه وبعد سيطرة ميليشيات “ب ي د” المدعومة أمريكياً، على حقل الجفرة النفطي وحقل غاز كونيكو وشركة كونيكو للغاز؛ تكون قد اقتربت أكثر من السيطرة على حقول النفط والغاز في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

حيث تقع معظم حقول النفط والغاز في مدينة دير الزور الواقعة على الضفة الشرقية للفرات، وتتألف من 11 حقلاً أبرزها حقلا العمر والتنك؛ حيث يسعى “ب ي د”، إلى انتزاعها من يد تنظيم الدولة، حيث تشكل هذا الحقول معا ثلث الثروة النفطية في سوريا.