صحيفة ترصد ظهور دبابة غير عادية الشكل في سوريا

أفادت صحيفة روسية عن مشاهدة دبابة ذات مظهر غير عادي في سوريا.



ووفق "روسيسكايا غازيتا" فإنها دبابة معدلة من طراز "تي-72إم1" تم تزويدها بحماية إضافية ضد المقذوفات المضادة للدبابات وجهاز التنشين المتطور الذي يمكِّن الدبابة من تنفيذ عملياتها في الليل.



وأشارت الصحفية إلى أن الجهاز الذي أبدعه مركز للبحث العلمي يقع في دمشق يمنح الدبابة إمكانية اكتشاف الأهداف في ظلام الليل على بعد 4000 متر.



أما بالنسبة للحماية الإضافية فهي عبارة عن حجاب مدرع وأغطية قادرة على مقاومة القذائف الخارقة للدروع على برج الدبابة.



ووفق "روسيسكايا غازيتا" فإنها دبابة معدلة من طراز "تي-72إم1" تم تزويدها بحماية إضافية ضد المقذوفات المضادة للدبابات وجهاز التنشين المتطور الذي يمكِّن الدبابة من تنفيذ عملياتها في الليل.



وأشارت الصحفية إلى أن الجهاز الذي أبدعه مركز للبحث العلمي يقع في دمشق يمنح الدبابة إمكانية اكتشاف الأهداف في ظلام الليل على بعد 4000 متر.



أما بالنسبة للحماية الإضافية فهي عبارة عن حجاب مدرع وأغطية قادرة على مقاومة القذائف الخارقة للدروع على برج الدبابة.