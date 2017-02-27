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صحيفة بريطانية: قوات أميركية تستعد لقتال داعش في سورية

كشفت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية عن قوات أميركية برية تستعد لخوض غمار الحرب في سورية، وذلك في إطار مراجعة الإستراتيجية الأميركية في سورية، والتي تمت بطلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وحسبما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطاني «بي بي سي» عن الصحيفة، فإن الهدف من دعم 500 من عناصر القوات الخاصة الموجودة في سورية بتلك العناصر الإضافية هو الإسراع في إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابي وطرده تماماً من جميع المناطق بما في ذلك تطهير معقل التنظيم في الرقة.
وأضافت «صنداي تايمز»: إن ذلك يأتي في إطار مراجعة للإستراتيجية الأميركية في سورية، وتمت بطلب من الرئيس دونالد ترامب.
وقالت الصحيفة: إنه من المقرر أن يقدم وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الإستراتيجية الجديدة رسمياً لترامب الأسبوع المقبل لكن نسخة مبكرة من الخطة تم تداولها في البيت الأبيض.
ويأتي ذلك، وفقاً للصحيفة، بالتزامن مع تصريحات قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال جوزيف فوتيل، الذي ألمح إلى زيادة محتملة للدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في سورية.
ويعتقد أن مستشار الأمن القومي الأميركي الجديد الجنرال هربرت رايموند ماكماستر من المؤيدين لإستراتيجية أكثر عنفاً في سورية.

 

وكالات

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