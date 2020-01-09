صحيفة بريطانية: خلاف بين ترامب والبنتاغون بعد اغتيال الجنرال سليماني

نشرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تقريراً بعنوان “خلاف بين ترامب والبنتاغون”، ويقول التقرير إن تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تبعات الضربة التي شنها لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني أحدثت شقاقاً وتوتراً مع مسؤولي وزارة الدفاع الذين يتعاملون مع المخاوف من طرد القوات الأمريكية من العراق والتهديد بقصف المواقع الأثرية في إيران.



واتضح التوتر والقلق داخل وزارة البنتاغون، حسبما تقول الصحيفة، يوم الإثنين عندما ناقض وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، دعوة ترامب للهجوم على المواقع الأثرية في إيران رداً على أي إجراء انتقامي تتخذه طهران رداً على مقتل سليماني.



وقال إسبر إن الولايات المتحدة ستلتزم بقوانين الصراع المسلح التي تحظر الهجوم على مثل هذه المواقع ذات الأهمية الحضارية.



وتضيف الصحيفة أن الجنرال مارك مايلي، رئيس أركان الجيش الأمريكي، اضطر أيضاً للاعتراف بأن مسودة خطاب كتبها قائد عسكري أمريكي كبير في العراق تمهيداً للانسحاب من العراق تم نشرها بصورة خاطئة، فيما يعد إشارة على استعدادات متعجلة رداً على تصعيد ترامب المفاجئ للتوتر في الشرق الأوسط.



وقال مايكل روبن، الأستاذ في معهد الدراسات الأمريكية للأعمال، وهو مركز بحثي محافظ، للصحيفة “ما نراه هو قدر كبير من الإحباط والتوتر لأن ترامب لا يلتزم بالقواعد والإجراءات”.



وتقول الصحيفة إن التوتر بين البيت الأبيض ووزارة الدفاع تزايد، وذلك وفقاً لأربعة مسؤولين سابقين على اتصال مع القيادة العليا في وزارة الدفاع، بل أن البعض فوجئوا بالهجوم الذي استهدف سليماني.



وتقول الصحيفة إن تهديد ترامب بالهجوم على مواقع ثقافية في إيران أثار قلق البنتاغون لأنه ينذر بخرق القواعد الدولية للصراع المسلح، التي تعهدت الولايات المتحدة بالالتزام بها، كما أن بعض مسؤولي البنتاغون يرون أنه لم يتم التفكير بترو في الهجوم الذي تم شنه على سليماني.