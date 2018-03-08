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صحيفة بريطانية: السعودية تواجه مشكلات في مجال العلاقات الدولية

 

اعتبرت صحيفة "التايمز" البريطانية، الأربعاء، أن السعودية تواجه مشكلات في مجال العلاقات الدولية بعد أن أصبحت في عيون العالم بلداً غنياً بشكل خيالي يشنّ حرباً على بلدٍ بائسٍ فقير وهو اليمن.

وشددت الصحيفة على أن الجرائم السعودية في اليمن أصبحت مشكلة دولية، مشيرة إلى أن العدوان السعودي تسبب بمقتل أكثر من عشرة آلاف مدني، وإن اليمن بات يواجه صعوبات في تأمين الغذاء ومياه الشرب، فضلاً عن انتشار الأمراض والأوبئة.
وقالت الصحيفة إن السعودية أصبحت تواجه مشكلات في مجال العلاقات العامة بعد أن وصلت جرائمها في اليمن إلى حدّ لا يمكن التغاضي عنه، معتبرة أن فشل ولي العهد في وضع نهاية معقولة للحرب، وقدرة الجيش اليمني وحركة أنصار الله على إطلاق صواريخ تصل إلى قرب الرياض ستخدش صورة إنجازاته.

أوضحت الصحيفة أن الحرب في اليمن هي مشكلة بريطانيا أيضاً، فالسعودية تستخدم تجهيزات ومعدات بريطانية لخوضها، مشيرة إلى أن بريطانيا، التي ستمد سجادتها الحمراء لاستقبال ابن سلمان، الذي سيتناول طعام الغداء مع الملكة، تطمح لأن تأخذ نصيبها من الكعكة السعودية، متمثلة في فرص التعاون التي يتيحها برنامج 2030 الذي صممه الزائر، والذي سيشهد تشييد مدن جديدة وتحويلاً لمسار الاقتصاد السعودي.

وتضيف الصحيفة: حتى ولو نجح ولي العهد السعودي في مشروعه فإن عليه إقناع الغرب بعدم رفض التعاون مع السعودية بسبب تدمير اليمن، مشيرة إلى قيام عدد من الدول الأوروبية بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية بسبب جرائمها في اليمن.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد وصل صباح الأربعاء إلى لندن، بعد زيارته لمصر، مساء الأحد، في أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه في يونيو/حزيران الماضي.

وقالت مصادر دبلوماسية في العاصمة البريطانية، إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستجري محادثات مع ولي العهد السعودي في مقر إقامتها الريفي يوم الخميس، كما سيلتقي ابن سلمان على مأدبة غداء مع الملكة إليزابيث وسيجري لقاءات مع قادة المخابرات البريطانية.

 

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