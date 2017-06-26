صحيفة الوسط البحرينية تسرح موظفيها

اضطرت صحيفة الوسط البحرينية المستقلة لتسريح موظفيها بعد ثلاثة أسابيع على قرار أجهزة نظام آل خليفة الحاكم في البحرين إيقاف إصدارها وتداولها استمرارا لإجراءاته وقراراته العقابية التعسفية الرامية لقمع الحريات في البلاد.



وذكرت وكالة فرانس برس أن رئيس مجلس إدارة شركة دار الوسط للنشر والتوزيع عادل المسقطي أبلغ موظفي الصحيفة بقرار التسريح في رسالة الكترونية نشرها الليلة الماضية قال فيها: “يؤسفنا إبلاغكم بأن مجلس إدارة الشركة قرر إنهاء عقود العمل مع الموظفين نظرا لتوقف نشاط الصحيفة”.



وكانت وزارة شؤون الإعلام التابعة لنظام آل خليفة قررت في الرابع من الشهر الجاري إيقاف إصدار الصحيفة ومنع نشرها وتداولها حتى إشعار آخر بذريعة “بث ما يثير الفرقة في المجتمع والأضرار بالعلاقات الخارجية البحرينية”.



يذكر أن الصحيفة المذكورة التي تأسست قبل 15 عاما توظف مئة وستين شخصا.



وانتقدت منظمات حقوق الإنسان الدولية وبينها هيومن رايتس ووتش قرار نظام آل خليفة إيقاف الصحيفة وطالبت هذا النظام بسحب القرار.



وسبق لنظام آل خليفة أن أوقف النسخة الالكترونية للصحيفة لعدة أيام في كانون الثاني الماضي بدعوى اتهامها بما وصفه “نشر الشقاق في المجتمع والأضرار بالوحدة القومية”.



ويأتي قرار نظام آل خليفة التعسفي بحق وسائل إعلامه في وقت يواجه فيه بشتى الأساليب القمعية الاحتجاجات الشعبية البحرينية السلمية المطالبة بالعدالة الاجتماعية ومنع التمييز والمستمرة منذ شباط عام 2011.

وكالات