صحيفة أميركية: العاهل السعودي سيعلن من روسيا دعمه لاتفاق خفض التصعيد في سورية
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو الشهر المقبل الأزمة السورية والحصار على قطر وإنتاج النفط، وفق ما نقلت عن مصادر مطلعة.
وبحسب هذه المصادر يتوقع أن يعلن الملك سلمان دعمه لأي وقف إطلاق نار جديد في سوريا ومناطق خفض التصعيد.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين أن الرياض رأت في توقّف روسيا عن انتقادها في الأمم المتحدة على خلفية حربها في اليمن، تنازلاً جاء في أعقاب قرار المملكة خفض إنتاجها من النفط.
وقالت "وول ستريت جورنال" إن روسيا تحاول الحفاظ على التوازن في الشرق الأوسط بين شريكها التقليدي إيران وقطر والسعودية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين إنه بالرغم من عودة الدفء إلى العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة مع اختيار دونالد ترامب السعودية كمحطة أولى في أول جولته الخارجية، إلا أن الرياض بحاجة لنسج علاقات أفضل مع روسيا في ظل الدور الكبير الذي تلعبه موسكو في الشرق الأوسط.
وقال مسؤول نفطي سعودي إن ولي العهد محمد بن سلمان يحاول أخذ احتياطاته من خلال بناء تحالفات متينة جديدة في حال أدارت الولايات المتحدة ظهرها للسعودية مرة أخرى.
وتابعت الصحيفة، التي لفتت إلى أن الشق الأساسي في الزيارة سيكون التعاون في مجال الطاقة، أن التحالف مع السعودية يساعد روسيا على بناء نفوذ لها في الشرق الأوسط بما هو أبعد من سوريا وإيران اللتين لم تعترضا على علاقات موسكو الجديدة مع الرياض.
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