صحيفة أميركية: العاهل السعودي سيعلن من روسيا دعمه لاتفاق خفض التصعيد في سورية

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى موسكو الشهر المقبل الأزمة السورية والحصار على قطر وإنتاج النفط، وفق ما نقلت عن مصادر مطلعة.

وبحسب هذه المصادر يتوقع أن يعلن الملك سلمان دعمه لأي وقف إطلاق نار جديد في سوريا ومناطق خفض التصعيد.