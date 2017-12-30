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صحيفة أمريكية : سياسة أردوغان “مزاجية “

 

وصفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية رجب طيب أردوغان “بالرئيس الذي يمارس سياسة بلاده الخارجية حسب مزاجه ووضعه النفسي”.

وقالت الصحيفة في مادة حملت توقيع الكاتب باتريك كينغسلي أن “سياسة أردوغان للعام القادم ستكون مرتكزة على إعادة العلاقات مع شركائه السابقين من الدول الأوربية بعد سنة (2017) كانت سمتها القطيعة معها نتيجة لعدة تصريحات سلبية صدرت عن الرئيس التركي”.

وكان أردوغان وصف كل من حكومات هولندا وألمانيا بالنازيّة والدول الأوربية بالعرقية كما شهدت العلاقات التركية الأمريكية توتراً وصلت إلى ذروتها بعد القرار الأمريكي بإيقاف منح تأشيرات سفر للمواطنين الأتراك الراغبين بزيارة الولايات المتحدة حيث تم إلغاء القرار يوم أمس.

وحسب الكاتب فإن “التصريحات النارية التي يطلقها أردوغان بحق الدول الأوربية تفيده في رفع مستوى شعبيته داخلياً نظراً للموقف المعادي للغرب لدى كتلته الشعبية الداعمة، إلا أن المخاوف من الظروف الاقتصادية القاسية التي قد تؤدي إلى خسارته لأصوات الناخبين ستجبر أردوغان على العودة إلى لغة هادئة مع أوروبا في العام القادم.

يذكر أن السياسات التركية المتعاقبة أدخلت البلاد في عزلة أوربية تجلى ذلك في تقريح المتحدق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن حينما وصف”العزلة” المذكورة بأنها “عزلة ثمينة وقيمة”، إلّا أنّ آثارها باتت تتوضح أكثر من الناحية الاقتصادية في تركيا التي ينتظر أن تدخل العام الجديد بزيادة في الضرائب وتضخم يتوقع أن يصل إلى 10%.

 

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