صحيفة أمريكية: تحطم 7 مقاتلات أمريكية خلال شهرين بسبب مشاكل في برامج التشغيل

كشفت صحيفة ”مليتري واتش” المتخصصة في شؤون الدفاع عن تعرضت 7 مقاتلات أمريكية، خلال الشهرين الماضيين، إلى السقوط والتحطم، حيث تحدث خبراء الصحيفة عن أسباب سلسلة تحطم هذه الطائرات.



ووفقاً لخبراء الصحيفة، فإن من بين الطائرات التي تحطمت كان هناك أنواع مختلفة من المقاتلات بالإضافة إلى أن أعمارها أيضاً مختلفة، لذلك لا يمكن أن يدور الحديث هنا عن أن قِدم المقاتلات هو سبب السقوط.



وفي الوقت نفسه، يعتقد الخبراء أن الحوادث وقعت بسبب ضعف جودة تدريب الطيارين، بالإضافة إلى مشاكل في الصيانة وبرامج التشغيل.



وقيم الخبراء إيجابياً خطط القوات الجوية الأمريكية إخراج المقاتلات من طراز “إف-15 سي إيغل” القديمة من الخدمة واستبدالها بطائرات الجيل السادس “إف-إكس”، لكنهم يعربون عن شكوك حول حالة الطيران العسكري الحالي في الولايات المتحدة.



وخلص خبراء الصحيفة إلى أن “حقيقة تحطم المقاتلات الأمريكية من جميع الأجيال لا تزال علامة مقلقة، وربما لا تكمن المشكلة في المقاتلات نفسها وإنما في كيفية استخدامها وتشغيلها”.



وكانت قد كشفت صحيفة “ديفينس نيوز” الأمريكية أن المقاتلات الأمريكية من الجيل الخامس، إف-35، تمتلك عيوبا مهمة، وبسببها تخاطر الطائرات بعدم تنفيذ المهام القتالية، التي قد تقف أمامها، في حين وصف موقع “بيزنس إنسايدر” طراز F-35 بأنه أسوأ نموذج للأسلحة الأمريكية، والسبب هو وجود العديد من العيوب الفنية والتصنيعية للطائرة ومشاكل الموثوقية بالإضافة إلى كلفتها الضخمة.