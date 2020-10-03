صحيفة أمريكية: الكويت ستتعرض لضغوط لإجبارها على التطبيع بعد وفاة أميرها لكنها لن ترضخ

بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح أحمد جابر الصباح، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن الإمارات ستمارس الضغط على أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي.



وقالت الصحيفة: “إن إمارة الكويت سارت على مدى عقود في طريق محايد في العديد من الصراعات المستعصية في الشرق الأوسط، لكن وفاة الأمير صباح تضع خليفته الأمير نواف الأحمد الصباح أمام معضلة تتعلق بالقيام بالتطبيع مع إسرائيل من دون تحقيق دولة للفلسطينيين أم عدم قيامه بذلك”.



وأضافت الصحيفة أن اتفاقيات التطبيع الأخيرة التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين كل من الإمارات والبحرين مع الكيان الإسرائيلي وضعت ضغوطاً على العديد من الدول العربية بما في ذلك الكويت.



ويأتي تقرير “وول ستريت جورنال” بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد لقائه في البيت الأبيض مع نجل الصباح الأكبر الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، وهو وزير الدفاع سابق أن الكويت ستكون الدولة التالية للتطبيع، وبعد أسبوع من تصريحات ترامب، شدد رئيس الوزراء الكويتي في خطاب ألقاه أمام الأمم المتحدة أن السلام مع الفلسطينيين يجب أن يسبق تطبيع العالم العربي لعلاقاته مع الكيان الإسرائيلي.



يشار إلى أن الشيخ صباح أحمد جابر الصباح، بقي ثابتاً على بدعمه للفلسطينيين حتى بعد تراجع دعم الدول العربية لرؤيتهم لدولة مستقلة.