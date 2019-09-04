صحفي سوري يتساءل حول تأجير نادي الصحفيين لأرباب المال

نشر الصحفي سامر محمد اسماعيل على صفحته الشخصية الفيسبوك رؤيته لما آل إليه وضع الصحفيين وناديهم الذي تذخر بين جنباته ضحكات ونقاشات كتاب وأدباء ومثقفين حيث قال:



اتحاد الصحفيين الذي لا أنتمي إليه مع أنني خريج قسم الصحافة -جامعة دمشق، وكتبت عشرات المقالات في صحف محلية وعربية ودولية، كما شغلت مديراً لصفحات ثقافية وفنية، إلا أنه لا أرى في هذا الاتحاد سوى خصم للصحافة والصحفيين وهو يؤجر نادي الصحفيين بهذه الطريقة لأرباب المال في هذا البلد السعيد، ويقضي على ذاكرة مكان مازالت ضحكات ونقاشات كتاب وأدباء ومثقفين تزخر بين جنباته.



للأسف لم يعد لنا مكان في هذا البلد الأمين، فلا صحافة ولاصحفيين. المطلوب هنا هو دراما الشوارب والحرملك والزهزهة على مرقة الفول.



هذا زمن الأفول!

متابعة : صاحبة الجلالة