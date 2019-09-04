معبر «البوكمال» بجهوزية تامة لاستقبال الوافدين
'قسد' تلهب الاوضاع في الحسكة بعد استيلائها على مجمع تعليمي
تدمير طائرتين مسيرتين بالقرب من قاعدة حميميم
سورية توقع عقود للتنقيب عن النفط في ثلاثة قطاعات برية
ضامنو «أستانا» يستبقون قمّة تركيا بتأكيد خلافاتهم
بداية الخواتيم... الحرب السورية نحو نهايتها
الجولاني يسلم رقاب رفاقه لامريكا انتقاما منهم!
«مسد» يصر على مشروعه الانفصالي ويطالب دمشق بالاعتراف به!
نزوح العائلات من مدينة تل أبيض باتجاه مدينة الرقة بعد تزايد انتهاكات ميليشيا «قسد»
قوات حزب الله تدمر آلية عسكرية إسرائيلية ومقتل وإصابة من فيها
متى ستتوقف الشرطة عن التعذيب ؟
أنقرة تنكر احتلالها لأراض سورية وواشنطن تسعى لوقف العملية العسكرية السورية في إدلب
أميركا تعلن عن قصف موقع للقاعدة في سورية والجيش يعزز جبهاته في ريف حلب
اتفاق لحلّ «النصرة» وحكومتها في إدلب ودمشق تؤكد عزمها على تحرير كافة الأراضي
صفقة (المنطقة الآمنة) والتفاهم التركي مع الأكراد

صحفي سوري يتساءل حول تأجير نادي الصحفيين لأرباب المال

صحفي سوري يتساءل حول تأجير نادي الصحفيين لأرباب المال

نشر الصحفي سامر محمد اسماعيل على صفحته الشخصية الفيسبوك رؤيته لما آل إليه وضع الصحفيين وناديهم الذي تذخر بين جنباته ضحكات ونقاشات كتاب وأدباء ومثقفين حيث قال:


اتحاد الصحفيين الذي لا أنتمي إليه مع أنني خريج قسم الصحافة -جامعة دمشق، وكتبت عشرات المقالات في صحف محلية وعربية ودولية، كما شغلت مديراً لصفحات ثقافية وفنية، إلا أنه لا أرى في هذا الاتحاد سوى خصم للصحافة والصحفيين وهو يؤجر نادي الصحفيين بهذه الطريقة لأرباب المال في هذا البلد السعيد، ويقضي على ذاكرة مكان مازالت ضحكات ونقاشات كتاب وأدباء ومثقفين تزخر بين جنباته. 

للأسف لم يعد لنا مكان في هذا البلد الأمين، فلا صحافة ولاصحفيين. المطلوب هنا هو دراما الشوارب والحرملك والزهزهة على مرقة الفول. 


هذا زمن الأفول! 

 

 

متابعة : صاحبة الجلالة 