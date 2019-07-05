صحفي تركي: أردوغان مشروع إخواني يجب التخلص منه

أكد رئيس تحرير قناة “تيلي 1” الإخبارية التركية ماردان ينارداغ أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يكذب على الشعب التركي في جميع الأمور وخاصة لجهة توتر العلاقات مع الإدارة الأمريكية.



وقال ينارداغ: “أردوغان غير صادق ولا يمكن له أن يختلف مع الأمريكيين طالما أنه مشروع إخواني يحظى برضاهم وهو بحاجة لهم “مشيرا إلى أن تصريحات أردوغان التي يحاول من خلالها الظهور بأنه ضد الولايات المتحدة هدفه كسب المزيد من الوقت من أجل ترتيب أموره الداخلية.



ودعا ينارداغ قوى المعارضة التركية إلى توحيد صفوفها للتخلص من أردوغان بأسرع وقت ممكن حتى لا يلحق المزيد من الأضرار بتركيا ودول وشعوب المنطقة لافتا إلى أن انتخابات اسطنبول أثبتت أن التخلص من أردوغان سهل جدا وهو ما سيتحقق قريبا.



وتلقى أردوغان صفعة انتخابية مدوية الشهر الماضي تمثلت في الهزيمة الكبيرة لمرشح حزبه للمرة الثانية أمام مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض بعد إعادة الانتخابات البلدية في اسطنبول كبرى المدن التركية والتي بقيت تحت سيطرة الحزب الحاكم لسنوات طويلة.



المصدر سانا