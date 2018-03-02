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صحفي "إسرائيلي" زار دير الزور قبل تحريرها من قبضة داعش

هنأ وزير التربية في حكومة العدو "نفتالي بينيت" عبر حسابه على التويتر، محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رون بن يشاي" بسبب حصوله على جائزة "إسرائيل" للإعلام، ووصفه بالمظلي السابق والصحفي الحالي الذي شارك في حروب الكيان.
والملفت أن "بينيت" نشر صورة لـ"بن يشاي" قرب مركز بحوث دير الزور في محافظة دير الزور السورية قبل تحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، وهذا ما يؤكد على عمق التعاون والتنسيق بين تنظيم داعش الارهابي والكيان الصهيوني.

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