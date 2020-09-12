صحفي أمريكي: ترامب تفاخر بإنقاذ محمد بن سلمان بعد مقتل خاشقجي

ما تزال تداعيات جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي تلاحق ولي العهد محمد بن سلمان ومن ساعده على التستر على جريمته، حيث كشفت مقتطفات من كتاب للصحافي الشهير بوب وودورد جاء فيها أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تباهى، في إحدى مقابلاتهما المسجّلة، بأنّه نجح في “إنقاذ” وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي حمّله الكونغرس يومها مسؤولية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي.



وفي كتابه الجديد الذي يصدر الثلاثاء المقبل وعنوانه “غضب”، يروي وودورد كيف أنّ سيّد البيت الأبيض قال له في مقابلة أجراها معه في 22 كانون الثاني الفائت: “لقد أنقذته”، وذلك ردّاً على سؤال عن علاقة ولي العهد السعودي بجريمة قتل خاشقجي.



وبحسب مقتطفات من الكتاب نشرها موقع “بيزنس إينسايدر” الإخباري أوضح ترامب في المقابلة المسجّلة مع وودورد، الذي كان أحد صحافيين كشفا فضيحة “ووترغيت”، أنّه منع الكونغرس من ملاحقة الأمير محمّد بن سلمان.



وقال ترامب وفقاً لهذه المقتطفات “لقد نجحت في جعل الكونغرس يتركه وشأنه، لقد نجحت في إيقافهم”.



وأضاف الصحافي المخضرم أنّه عندما ضغط أكثر على محاوره قال له ترامب إنّ ولي العهد السعودي ينفي أي علاقة له بالجريمة.



ووفقاً للمقتطفات فقد قال ترامب إنّ الأمير السعودي “سيقول دائماً إنّه لم يفعل ذلك، هو يقول ذلك للجميع، وبصراحة أنا سعيد بأنّه قال ذلك”، مضيفاً “هو لم يقل أبداً إنّه فعل ذلك”.



وعندها سأل وودورد الرئيس الأمريكي “هل تعتقد أنّه فعلها؟” فأجابه ترامب “كلا، هو يقول إنّه لم يفعلها”.



لكنّ الصحافي تابع ضغطه على الرئيس قائلاً “أعلم، لكن هل تصدّق ذلك حقاً؟” فأجابه ترامب “هو يقول بحزم شديد إنّه لم يفعلها”، قبل أن يعود ويشرح لمحدّثه كيف أنّ السعودية أنفقت مليارات الدولارات على شراء منتجات أمريكية وكيف أنّ من الأهمية بمكان للولايات المتّحدة أن تحافظ على مثل هكذا حليف.



وفي يوم الإثنين الفائت أصدرت محكمة في الرياض أحكاماً نهائية في قضية مقتل خاشقجي قضت بسجن ثمانية مدانين لفترات تراوح بين سبع سنوات و20 سنة، في حين انتقد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طريقة محاكمة المتورطين في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وقال إنها افتقرت للشفافية الملائمة في إجراءات العدالة.