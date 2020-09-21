صحة ريف دمشق: لا وجود لإصابات أو حالات اشتباه كورونا في مدارس المحافظة

كشف مدير الصحة المدرسية في تربية ريف دمشق الدكتور عدنان نعامة في حديثه أنه لم يتم تسجيل أي إصابة أو حالة اشتباه بين طلاب مدارس ريف دمشق.



وبين نعامة أنه تم “فقط في أحد مدارس دمشق إغلاق شعبة صفية لوجود حالة”، مؤكداً أنه في مدارس الريف لايوجد شيء وفي حال حدوث إصابة أو حالة اشتباه سيتم الإعلان عنها. “



وأشار نعامة إلى أن دائرة الصحة المدرسية ستقوم بمنح الإجازات الصحية للكادر التربوي أو التلاميذ الذين تظهر عليهم أعراض.



وعن الكمامات بين مدير الصحة المدرسية في أنه تم إلزام المدرسين والكادر الإداري بارتداء الكمامات ولن يتم إلزام الطلاب بارتدائها إلا من كان لديهم أمراض تنفسية فيجب عليهم ارتدائها.



وفي المدارس التي تستخدم وسائل نقل للطلاب، يتم التأكد من تعقيمها مرتين باليوم عند توصيل الطلاب صباحاً إلى المدرسة وعند العودة إلى المنازل، مع التأكيد على قيام السائق ومشرف الحافلة بارتداء الكمامات، وتعقيم أيدي الطلاب قبل الصعود إلى الحافلة وبعد الخروج منها.



يجدر بالذكر أن مديرية الصحة المدرسية بوزارة التربية أعلنت عن “ظهور أعراض الإصابة بفايروس كورونا لطالبة بالصف الخامس، 11 عاماً، بأحد مدارس دمشق”.





علي رياض خزنه