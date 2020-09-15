صحة دمشق تتحدث عن الكمامة القماشية ودورها في الحد من عدوى فيروس كورونا

أوضح معاون مدير صحة دمشق الدكتور أحمد حباس أنه عندما يتعذر تطبيق تدابير التباعد المكاني، يكون استخدام الكمامة مفيداً كحاجز يحدّ من انتشار القطيرات التي قد تحمل العدوى من شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد- كوفيد 19، مشيراً إلى أن (هناك بيّنات تشير إلى أن بعض الأشخاص المصابين بالعدوى دون أن تظهر عليها أعراض المرض قد يكون بمقدورهم نقل الفيروس إلى الآخرين).



ولفت إلى أنه ووفقاً لذلك تنصح منظمة الصحة العالمية باستخدام الكمامات القماشية غير الطبية، لعامة الناس في الأماكن التي يصعب فيها الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل من الآخرين، مثل وسائل النقل العام والمحال التجارية والمؤسسات والأفران وغيرها من الأماكن المحصورة أو المكتظة.



وبين أنه من المهم التأكيد على أن الكمامات ينبغي ألا تُستخدم وحدها إلا في إطار استراتيجية شاملة، فهي وحدها لا تحمي من عدوى كوفيد-19، وإنما ينبغي على الأشخاص الحرص على تنظيف أيديهم بشكل مستمر ومحاولة الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل بينهم وبين الآخرين.



كما يجب غسل الكمامات القماشية بالصابون أو سائل التنظيف ويُفضل استخدام ماء ساخن (لا تقل حرارته عن 60 درجة مئوية) مرة كل يوم على الأقل، وإذا لم يتوفر الماء الساخن، يجب غسل الكمامة بالصابون/سائل التنظيف وماء بدرجة حرارة الغرفة، ثم يتبع ذلك إما بغلي الكمامة مدة دقيقة واحدة، أو نقعها في محلول الكلور بتركيز 0.1% لمدة دقيقة واحدة ثم غسلها جيداً بالماء بدرجة حرارة الغرفة (ينبغي ألا يتبقى أي أثر سام للكلور على الكمامة).. ومن البديهي أن الكمامة خاصة بالشخص وحده ولا يمكن ان يتبادلها مع الآخرين.



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