صحة حماة تعلن عن حاجتها للتعاقد مع 250 عاملاً مؤقتا

أعلنت مديرية صحة حماة عن حاجتها للتعاقد مع 250 عاملاً لمدة شهرين لتعيينهم بصفة مؤقتة في مركز البرداء واللاشمانيا بالمحافظة.



وأوضح الدكتور باسل ابراهيم رئيس مركز البرداء واللاشمانيا بحماة أنه سيتم تعيين العمال المؤقتين للعمل في حملات رش المبيدات الحشرية ضد نواقل مرض اللاشمانيا التي ستنطلق قريباً في مختلف مناطق المحافظة مبيناً أنه يتوجب على المتقدم أن يكون قوي البنية ولديه خبرة سابقة في حملات الرش وأن يتجاوز عمره 18 عاماً.



ويتم تقديم طلبات الأشخاص الراغبين بالتعيين في مركز اللاشمانيا بحي النصر الصحي ابتداء من اليوم 29-6 وحتى 15-7-2020.