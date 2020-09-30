صحافيون يدخلون المنشأة التي زعم نتنياهو أنها مخزن للصواريخ في بيروت

بعد أن اتهم رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، حزب الله بأن لديه مخزن للصواريخ في بيروت وبين الناس، أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في كلمة متلفزة أمس الثلاثاء، أن العلاقات الإعلامية في الحزب تدعو وسائل الإعلام للدخول إلى المنشأة التي زعم نتنياهو أنها تحتوي على أسلحة لحزب الله في العاصمة اللبنانية.ووفقاً لموقع “الميادين”، فإن نصر الله قال: “سنسمح لوسائل الإعلام بالدخول إلى المنشأة التي تحدث عنها نتنياهو ليكتشف العالم كذبه”، مضيفاً أن هذا الإجراء “هو من أجل أن يكون اللبنانيون على بينة في معركة الوعي وبأننا لا نضع صواريخنا بين البيوت”.



من جهته، قال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف، خلال قيام الوفود الإعلامية بالدخول إلى المنشأة المذكورة: إن “هدف الجولة التي أقيمت للصحافيين من أمام المنشأة التي زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أنها مخزن للصواريخ في بيروت هي تكذيب لادعاءاته”، مضيفاً: “نتنياهو يحاول التحريض في تصريحاته وهذه منشأة صناعية طبيعية في هذه المنطقة.. وها هي مفتوحة أمام الجميع”.



وشدد عفيف على أن كل الاتهامات التي يسوقها العدو هي “زائفة وكاذبة”، لافتاً إلى أن “اتهامات نتنياهو هي للتحريض ضد حزب الله وجزء من حرب نفسية”.



من جهة ثانية، أكد نصر الله في كلمته المتلفزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي “ما زال في أعلى درجة من الاستنفار والاختباء والحذر الشديد والانتباه على الحدود الجنوبيّة.. وهذه أطول مدة زمنيّة يعيشها جيش العدو دون أن يجرؤ على الحركة منذ احتلاله فلسطين”.



وكانت الوفود الإعلامية من مختلف القنوات والوكالات قد اتجهت إلى المنشأة وقامت بتغطية الحدث، ببث مباشر على الهواء، حتى أن الناشطين تداولوا مقاطع فيديو وأرفقوها بعبارة “هزئنا بالاحتلال”.