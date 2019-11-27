صباغ يقدم واجب العزاء بوفاة عضو مجلس الشعب أحمد قباني

بتكليف من الرئيس الأسد قدم رئيس مجلس الشعب حموده صباغ التعازي لأسرة عضو مجلس الشعب أحمد ديب قباني الذي وافته المنية مساء الأحد الماضي.





ونقل صباغ تعازي الرئيس الأسد لأسرة الفقيد الذي عرف بمواقفه الوطنية والإنسانية وتفانيه في العمل لخدمة أبناء وطنه تحت قبة المجلس والدفاع عن الوطن وقضاياه في جميع المواقع التي شغلها.



وأعرب ذوو الفقيد وأسرته عن خالص شكرهم للفتة الكريمة من الرئيس الأسد وكل من شاركهم بمواساتهم بفقيدهم الراحل والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم.



شارك في تقديم التعازي رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء وعضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي شعبان عزوز ورئيس اتحاد علماء المسلمين في بلاد الشام وعدد من المحافظين وأمناء الفروع ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وشخصيات دينية وإعلامية.



والفقيد أحمد ديب قباني عضو مجلس الشعب عن محافظة إدلب للدور التشريعي 2016-2020 مواليد إدلب 1962.