صالح مسلم: المصالح هي التي تحكم تحالفات الأكراد في سوريا

صرّح القيادي الكردي صالح مسلم بأن علاقة التعاون مع الولايات المتحدة ليست أبدية وإنما من الوارد أن تتغير، مشددا على أن المصالح هي التي تحكم تحالفات الأكراد في سوريا، وأن الأبواب مفتوحة للجميع بما في ذلك الرئيس الأسد.

وتعليقا على التفاهمات الأميركية – التركية الأخيرة حول مدينة منبج بريف محافظة حلب، قال مسلم، وهو الرئيس المشترك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي “ب ي د” لوكالة الأنباء الألمانية “كنا نأمل أن تكون الأمور مختلفة… ولكن حدث ما حدث، وبالنهاية نحن لا نتحكم بالقرار الأميركي… الأميركيون يقررون حسب مصالحهم، وبالمثل نحن أيضا لنا تحالفاتنا التي تحددها مصالحنا، لسنا عبيدا أو خدما لأحد… لنا سياساتنا، وإذا توافقت مصالحنا مع الأميركيين فسنسير معهم… وإذا توافقت مع الروس فسنسير معهم، وإذا توافقت مع الرئيس الأسد فسنسير معه”.

واعتبر أنه “سبق أن حدثت مؤامرة على عفرين وتم السماح بتسليمها للأتراك مقابل رحيل فصائل مسلحة عن الغوطة الشرقية وسط صمت المجتمع الدولي عن المجازر التي ارتكبت هناك… والآن هناك اتفاق أميركي – تركي حول منبج، ولكن في منبج مجلسين مدني وعسكري يقرران أمرها ونثق في قدرتهما على الدفاع عنها”.

وأشار إلى أن العلاقة مع الولايات المتحدة تحكمها المصلحة المشتركة المتمثلة في التخلص من تنظيم “داعش”، لافتا إلى أن هذه العلاقة ليست أبدية وأن من الوارد أن تتغير.

واعتبر أن أميركا تتنازل عن مناطق قامت الوحدات الكردية بتحريرها “مقابل مصالح تنتزعها من تركيا، ربما مقابل مناطق أخرى في سوريا أو خارجها… وفي هذا ظلم كبير لنا، كما حدث في عفرين، ولكن مقاومتنا مستمرة هناك… ونؤكد أن كل شيء وارد… وتحالفاتنا قد لا تتوقف عند دولة بعينها”.وحول ما إذا كان الأكراد قد هرولوا لقبول التفاوض مع الحكومة السورية بعد تصريحات الرئيس بشار الأسد الأخيرة باللجوء إلى القوة في حال رفضوا التفاوض، قال “لم يكن كذلك، وإنما أبوابنا كانت دوما مفتوحة للجميع، ووجدنا تغيرا في حديث الأسد مؤخرا، فقبل شهرين كان يصفنا بالإرهابيين، والآن يتحدث عن التفاوض، وهذا تقدم… ومثلما يفكر الجميع بمصالحه، فسنفكر نحن أيضا”.

ولمح القيادي الكردي لإمكانية وجود مرونة وانفتاح كبير في المفاوضات مع الحكومة السورية، بما في ذلك إمكانية التنازل عن اسم الكيان الفيدرالي الذي أسسه الأكراد بمناطقهم بالشمال السوري، وقال “الحوار سيكون دون شروط مسبقة… ونحن لم نرد أن نكون بعيدين عن سوريا… نريد سوريا ديمقراطية لكل أبنائها، والمسميات غير مهمة، وأي شيء يمنحنا وكل المكونات الأخرى كامل الحقوق الديمقراطية فسنسعى له”.

وشدد “المهم هو الحقوق السياسية؛ كتكوين أحزاب… وبنهاية المفاوضات، سيكون هناك عقد اجتماعي يتضمن كل الحقوق”.وتابع أن زيارة وفد المعارضة السورية المقربة من الحكومة السورية إلى القامشلي قبل أيام “يمكن وصفها بالاستطلاعية”. وقال: “أعضاء الوفد معروفون عندنا منذ زمن… لقد جاءوا واجتمعوا بكل المكونات؛ بالعرب والأكراد، وبالأحزاب المعارضة وغير المعارضة”.

يذكر أنه في وقت سابق أعلنت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية “إلهام أحمد” الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، عن استعدادهم لإرسال وفد إلى دمشق للتفاوض مع الحكومة السورية دون شروط، معتبرة أن الحوار السوري السوري هو الحل دون تدخلات خارجية.



