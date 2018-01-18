صاروخ باليستي يمني يدمر مركز عمليات الجيش السعودي

أعلنت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليمنية اطلاق صاروخ باليستي من نوع (قاهر 2) فجر اليوم على مركز عمليات لجيش النظام السعودي بنجران جنوب السعودية.





وأوضح مصدر بالقوة الصاروخية لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن “الصاروخ استهدف المركز في منفذ الخضراء ودمره بالكامل”.





وكانت القوة الصاروخية للجيش اليمنى أطلقت مساء أمس صاروخا باليستيا على مطار جيزان جنوب السعودية مؤءكدة أن الصاروخ أصاب هدفة بدقة.





إلى ذلك أفاد مصدر عسكري يمني بأن الجيش واللجان الشعبية نفذوا صباح اليوم ثلاث عمليات هجومية ضد مواقع لمرتزقة العدوان وأفشلوا محاولات تسلل لهم في محافظات البيضاء والجوف وتعز وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.



