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صائغ الذهب في سوريا يدفع ضريبة مليون ليرة فقط سنوياً

اعتبر مدير مالية دمشق محمد عيد أن تحصيل ضريبة الدخل من محلات وورشات الصاغة كان جيداً خلال الفترة الماضية بعد توجه الصاغة لتسديد الضريبة والاستفادة من فترة الحسم والتي تبلغ نسبتها 4 بالمئة للشهرين الأول والثاني من العام الحالي و3 بالمئة للثالث والرابع.


وأكد عيد أن لجنة الاستئناف بتت بكافة الاعتراضات المقدمة من 150 صائغ ذهب، مشيراً إلى أن اللجنة مستعدة لاستقبال أي اعتراض.


ولفت عيد إلى تصويب الأرقام المحددة لتحصيل ضريبة الدخل من الصاغة لتصبح ما بين 400 إلى 600 ألف بالنسبة للأسواق التي تشهد مبيعاً أقل مثل أسواق ركن الدين ومساكن برزة، أما الأسواق الرئيسية لمبيع الذهب بقيت على حالها والتي تتراوح بين 800 ألف ليرة وحتى المليون ليرة.

 

وأشار عيد إلى تحصيل مبلغ 1,1 مليون ليرة من صائغين لوجود نشاط جيد بالمبيع لديهم، منوهاً إلى تحصيل نحو مليوني ليرة من صاغة تشتغل بالألماس.



الوطن