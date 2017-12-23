شويغو: 48 ألف عسكري روسي ساهموا في العملية الروسية في سوريا

قال وزير الدفاع الروسي سيرغيه شويغو إن 48 ألف عسكري روسي شاركوا في إنجاح العملية الروسية في سوريا .





وتعد هذه المرة الأولى التي يكشف فيها عن عدد الروس المشاركين في سوريا، دون أن يكشف عن العدد الحقيقي لأفراد الجيش الروسي المتمركزين في سوريا.





وأضاف أن العملية الجوية الروسية في سوريا أسفرت عن تحرير 1024 قرية وبلدة ومدينة هامة في سوريا،.





وحذر وزير الدفاع الروسي في هذه المناسبة كل من يحاول اختبار قدرات الجيش الروسي الدفاعية.





وأشاد شويغو بالدور الفعال الذي لعبته صواريخ “إس-300″ و”إس-400″ و”بانتسير” والطائرات المقاتلة الروسية، التي “ضمنت التفوق الروسي المطلق” في الأجواء السورية.





وأضاف “هذا التفوق تمثل في عدم تعرض الأجواء السورية فوق قاعدتينا في طرطوس وحميميم على الساحل السوري لأي انتهاك من أي جهة كانت”.





و أكد شويغو عزم روسيا على ضمان الحضور الدائم لغواصاتها وسفنها المزودة بالأسلحة الدقيقة في المتوسط.





وختم “عملا بتوجيهات الرئيس الروسي، سنضمن في المتوسط حضور السفن والغواصات الروسية المزودة بالأسلحة الدقيقة وبعيدة المدى”.



