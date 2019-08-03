شويغو يفتتح "الألعاب العسكرية الدولية" في ضواحي موسكو

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم انطلاق الألعاب العسكرية الدولية في دورتها السنوية الخامسة، وذلك في حقل "ألابينو" التدريبي في ضواحي موسكو.



وقال شويغو مخاطبا العسكريين المتنافسين في "الألعاب": "إني على ثقة تامة بقدرتكم على التحلي بقوة الإرادة وصلابة الطبع، وتحقيق النجاح بنزاهة في هذه المسابقات".



وتابع: "هذه الألعاب، أضحت حدثا عالميا هاما، حيث تتعزز شعبيتها وتتعاظم أعداد جماهيرها ومتابعيها، ولاسيما في هذا العام، إذ سيحتدم النزال بين خيرة العسكريين من 39 بلدا على أراضي عشرة بلدان طيلة أسبوعين".



وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه سيشارك في "الألعاب العسكرية" لهذا العام 221 فريقا، من 39 بلدا ستخوض المسابقات في أكثر من 30 مجالا من المهارات العسكرية الجوية والبرية والبحرية، وذلك على أراضي 10 دول اعتبارا من الـ3 من الشهر الجاري وحتى الـ17 منه.



وبين الأحداث اللافتة في مسابقات هذا العام، مشاركة طواقم دبابات نسوية على قدم المساواة من حيث القدرة على التحمل والشجاعة مع خمسة آلاف عسكري سيخوضون المنافسات.



وستجرى خلال "الألعاب" أربع منافسات في الصين، وثلاث في كازاخستان، واثنتان في كل من بيلاروسيا وإيران، ومسابقة واحدة في كل من الهند وأذربيجان وأرمينيا ومنغوليا وأوزبكستان.



أما المواجهة الأهم في "الألعاب العسكرية الدولية"، وهي بياتلون الدبابات ومبارزاتها، ستخوضها فرق 25 بلدا بينها ثلاثة بلدان عربية هي سوريا والسودان والكويت.



وبين الدول المشاركة كل من روسيا والصين والهند وإيران وبيلاروسيا وأرمينيا وأذربيجان وأنغولا وفنزويلا وفيتنام وزمبابوي وكازاخستان وقرغيزستان وكوبا ولاوس وميانمار وصربيا وسريلانكا وجنوب إفريقيا.