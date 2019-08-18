شويغو: موسكو لن تنشر صواريخها إلا بعد إقدام واشنطن على خطوة مماثلة

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مجددا اليوم أن موسكو لا تخطط لنشر الصواريخ التي تنتهك اتفاقية الأسلحة النووية متوسطة المدى في أوروبا أو آسيا إلا إذا أقدمت الولايات المتحدة أولا على خطوة مماثلة.



وخاطب شويغو الأمريكيين خلال مقابلة مع قناة روسيا 24 قائلا إن”كنتم بحاجة للاتفاق فنحن بحاجة إلى التفاوض لكن في حال لم يكن لديكم الرغبة بذلك ففي مرحلة ما يجب التوقف عن الكذب والاعتراف بحقيقة أنكم لا تريدون الاتفاق” مضيفا “اعترفوا أنكم ستنشرون الصواريخ في أوروبا وآسيا والمناطق الأخرى”.



وانسحبت واشنطن رسميا من معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى الموقعة مع موسكو في الثاني من الشهر الجاري متذرعة بمزاعم حول انتهاك روسيا المعاهدة الامر الذي تنفيه موسكو جملة وتفصيلا.