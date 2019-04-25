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شويغو: روسيا وإيران تواصلان تعاونهما في مكافحة الإرهاب

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن روسيا وإيران تواصلان تعاونهما في دعم جهود الجيش العربي السوري بمكافحة الإرهاب إضافة إلى حل الأزمة في سورية.


ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن شويغو قوله في مستهل مباحثاته مع نظيره الإيراني أمير حاتمي في موسكو اليوم: إن التعاون بين موسكو وطهران على صعيد مكافحة الإرهاب الدولي يمضي قدماً.


ولفت شويغو إلى أن العمل الجاري في إطار المحادثات القادمة بشأن سورية ضمن عملية أستانا المقررة اليوم بمشاركة الدول الضامنة والتي تضم روسيا وإيران وتركيا يؤدي دوراً مهماً في إحراز تقدم بحل الأزمة وإعادة الاستقرار إلى سورية.


ومن المقرر أن يعقد اليوم وبعد غد في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان الاجتماع الثاني عشر ضمن صيغة أستانا.