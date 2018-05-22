شويغو: الإرهابيون ينتقلون من سورية إلى أفغانستان ومنها إلى آسيا الوسطى

حذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو من أن الارهابيين الذين بدؤوا بالانتقال إلى أفغانستان بعد هزيمتهم في سورية قد يتوجهون لاحقا إلى دول آسيا الوسطى ويشكلون تهديدا خطيرا لهذه الدول.

ونقلت وكالة تاس عن شويغو قوله خلال محادثاته مع نظيره الأوزبكي عبد السلام عزيزوف في العاصمة الاوزبكية طشقند اليوم إن التنظيمات الإرهابية التي فرت من سورية بعد اندحارها تتوجه إلى الدول المجاورة لأوزبكستان ومن بينها أفغانستان وبما أن الوضع في أفغانستان ليس مستقرا فإن هذا الأمر يمهد الطريق أمام الإرهابيين للتسلل منها بسهولة إلى الدول المجاورة.

وأضاف شويغو إنه من الضروري تدريب الخبراء العسكريين المعنيين بحماية الأمن القومي كي يكونوا على أهبة الاستعداد في حال دعت الحاجة لذلك.

ولفت شويغو إلى أن التعاون العسكري والتقني بين روسيا وأوزبكستان يحمل طابعا مهما ومحددا مشيرا إلى استعداد روسيا لتدريب أكبر عدد من العسكريين الأوزبك وكذلك إرسال مدربين إلى أوزبكستان لإعداد الخبراء العسكريين.

وكان وزير الدفاع الروسي وصل أمس إلى العاصمة الأوزبكية لمناقشة مسائل الأمن الإقليمي والدولي والتعاون الثنائي بين روسيا وأوزبكستان.