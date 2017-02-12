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شهيدين و9إصابات بينهم حالات حرجة جراء اعتداء إرهابيي تنظيم جبهة النصرة على أحياء سكنية في درعا

واصلت المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة اعتداءها بالقذائف على منازل في مدينة درعا ما تسبب باستشهاد شخصين وإصابة 9 أشخاص بجروح حالة بعضهم حرجة.

وقال مصدر في فرع الهلال الاحمر العربي السوري في درعا أن “الاعتداءات الارهابية بالقذائف الصاروخية على حيي المنشية والسحاري في مدينة درعا تسببت بارتقاء شهيدين أحدهما طفل وإصابة 9 أشخاص بينهم 3 من عائلة واحدة”.

وذكر مدير المشفى الوطني بدرعا الدكتور بسام الحريري  أنه من بين المصابين بجروح أطفال ونساء وتتراوح حالة الجرحى بين المتوسطة والخطرة.

وتواصل التنظيمات الارهابية تواصل قصفها الأحياء السكنية في المدينة بالقذائف مؤءكدة وقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات العامة والخاصة.

وأكدت مصادر طبية في فرع الهلال الاحمر العربي السوري والمشفى الوطني في وقت سابق اليوم إصابة 3 اشخاص جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف على حي السحاري ظهر اليوم مشيرة إلى أنها “على أتم الجهوزية لاستقبال الجرحى وتقديم الاسعافات الطبية للمصابين”.

ويعمد إرهابيو تنظيم جبهة النصرة الارهابي إلى استهداف مدينة درعا بالقذائف وذلك في محاولة يائسة منهم للنيل من صمود الاهالي ودعمهم للجيش العربي السوري في الحرب التي يخوضها ضد الارهاب التكفيري.

سانا

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