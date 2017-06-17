شهيدين بتفجير إرهابي بريف القنيطرة

استشهد شخصان وأصيب 5 آخرون نتيجة تفجير إرهابي انتحاري بحزام ناسف وسط بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة.



وذكر محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر ان إرهابيا انتحاريا فجر نفسه بحزام ناسف في بلدة خان أرنبة بعد منتصف الليلة الماضية ما تسبب بارتقاء شهيدين وإصابة 5 آخرين ووقوع أضرار مادية كبيرة في عدد من المنازل.



وذكر مصدر طبي في مشفى الشهيد ممدوح أباظة بمدينة البعث أن المشفى استقبل عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل جثماني شهيدين و 5 جرحى إصاباتهم متوسطة نتيجة التفجير الإرهابي في بلدة خان أرنبة حيث تم تقديم العلاج والإسعافات الأولية لهم ونقل 4 منهم إلى مشافي دمشق لاستكمال علاجهم.



وتفقد محافظ القنيطرة صباح اليوم موقع التفجير الإرهابي وزار أحد الجرحى واطمأن على صحته ووجه بتقديم المساعدة لأهالي المنازل المتضررة جراء التفجير.



- من جهة ثانية واصلت المجموعات المسلحة خرقها للمذكرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر من خلال اعتدائها على حي الكاشف السكني في مدينة درعا بالقذائف الصاروخية ما تسبب بإصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة بجروح متفاوتة.



وذكر مصدر طبي في مجمع العيادات الشاملة في درعا أن “3 أشخاص من عائلة واحدة أصيبوا بجروح متفاوتة جراء استهداف المجموعات المسلحة ظهر اليوم حي الكاشف السكني بعدد من القذائف الصاروخية”.



وكان استشهد شخص وأصيب 20 آخرون بجروح في الـ 12 من هذا الشهر جراء اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف على حي الكاشف والمطار بمدينة درعا.



واستهدفت المجموعات المسلحة أمس محطة تحويل النعيمة للطاقة الكهربائية بقذيفة صاروخية ما تسبب بخروجها عن الخدمة نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بها.



ومنذ توقيعها في الخامس من الشهر الماضي انتهكت المجموعات المسلحة مرات عديدة مذكرة مناطق تخفيف التوتر عبر اعتدائها بالقصف الصاروخي على التجمعات السكنية والبنى التحتية في درعا وريفي دمشق وحمص ما تسبب بارتقاء عدد من الشهداء ووقوع أضرار مادية.



وأعلنت الحكومة السورية تأييدها لما جاء في مذكرة مناطق تخفيف التوتر مع حقها بالرد الحازم إذا جرى خرق من المجموعات المسلحة وتأكيدها على وحدة وسلامة وسيادة أراضيها.

سانا