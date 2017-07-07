شهيدتان وجرحى في تفجير انتحاري في حماة

استشهدت امرأتان وأصيب أشخاص آخرون إثر تفجير انتحاري بحزام ناسف، استهدف كاراج الانطلاق الغربي في مدينة حماة. وأوضح محافظ المدينة محمد الحزوري، أن «إرهابياً انتحارياً فجر نفسه بحزام ناسف في مدخل الكاراج... في وقت يشهد فيه الكاراج حركة نشطة للمواطنين، ما تسبب باستشهاد امرأتين وإصابة 11 مدنياً، اثنان منهم في حالة حرجة».

وأوضح أنه «عقب التفجير الإرهابي، تم العثور على عبوتين ناسفتين في الكاراج، حيث قام عناصر الهندسة بتفكيكهما». كما سبب التفجير أضراراً ماديةً كبيرة بمدخل الكاراج ومسجد الإمام مسلم والبنى التحتية في الكاراج.

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