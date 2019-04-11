شهيدان يمنيان بقصف لمرتزقة العدوان السعودي

استشهد طفل وفتاة يمنيان جراء قصف لمرتزقة العدوان السعودي في محافظة الحديدة غرب اليمن وذلك فى خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.



وقال مصدر أمني لموقع المسيرة نت اليمني إن مرتزقة العدوان السعودي قصفوا اليوم بأكثر من 100 قذيفة مدفعية منازل ومزارع المواطنين في منطقة الفازة بمديرية التحيتا في الحديدة ما أدى إلى استشهاد طفل وتضرر عدد من المنازل جراء القصف المكثف.



كما استشهدت فتاة وأصيب شقيقها الليلة الماضية جراء قصف لمرتزقة العدوان السعودي بصواريخ الكاتيوشا في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا فيما أصيب يمنى بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية.