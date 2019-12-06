شهيدان و6 جرحى مدنيين جراء انفجار سيارتين مفخختين في مدينة رأس العين بريف الحسكة

استشهد مدنيان وأصيب 6 آخرون بجروح نتيجة انفجار سيارتين مفخختين في مدينة رأس العين الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بريف الحسكة الشمالي الغربي.



وقالت مصادر محلية في المدينة أن سيارتين مفخختين انفجرتا بعد ظهر اليوم عند دوار الأعلاف “قطنة” في مدينة رأس العين ما تسبب باستشهاد مدنيين اثنين وإصابة 6 آخرين بجروح بعضها خطيرة.



ولفتت المصادر إلى أن حالة من انعدام الأمن والاستقرار تسود المدينة بالتوازي مع أعمال السرقة والنهب للممتلكات التي يقوم بها الإرهابيون وتدمير منازل الأهالي في الجهة الجنوبية للمدينة وفي عدد من القرى القريبة منها إضافة إلى استيلاء عشرات الإرهابيين وأسرهم على المنازل بعد تهجير أهلها.



واستشهد عدد من المدنيين وأصيب آخرون أمس بجروح نتيجة انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين وذلك بعد أيام من استشهاد عدد من المدنيين وإصابة آخرين بانفجار سيارة مفخخة في قرية تل حلف بريف المدينة الغربي.