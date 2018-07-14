شهيدان و4 جرحى في انفجار عبوة ناسفة في ريف دمشق

ارتقى مدنيان اثنان وأصيب 4 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين بسيارة زراعية في قرية “دير ماكر” بريف دمشق الجنوبي الغربي المحاذي لريف القنيطرة الشرقي.



ووقع الانفجار أثناء عودة عدد من المدنيين من العمل في الأراضي الزراعية على أحد الطرق الزراعية في محيط قرية دير ماكر، لافتةً الى أن الشهداء والجرحى هم عمال من أهالي قرية الكوم بريف القنيطرة.



وتم نقل الجرحى إلى مشفى ممدوح أباظة بالقنيطرة حيث قدمت لهم الإسعافات اللازمة في المشفى”.



يذكر أن التنظيمات الإرهابية تعمد إلى زرع الالغام والعبوات الناسفة ضمن الطرق والأراضي الزراعية قبل اندحارها لاستهداف المدنيين بعد عودتهم إلى قراهم ومنازلهم.





وكالات