شهيدان وعدد من الجرحى جراء ثلاثة تفجيرات إرهابية انتحارية في شارع خالد بن الوليد بدمشق

فجر 3 إرهابيين انتحاريين أنفسهم بأحزمة ناسفة ظهر اليوم في شارع خالد بن الوليد بمدينة دمشق.

وذكر مصدر في وزارة الداخلية أن “إرهابيين انتحاريين حاولا اقتحام مبنى قيادة الشرطة في شارع خالد بن الوليد بدمشق بعد ظهر اليوم” مبينا أن “عناصر الحرس اشتبكوا مع الإرهابيين الانتحاريين ما اضطرهما لتفجير نفسيهما قبل الدخول إلى مبنى قيادة الشرطة”.

وأشار المصدر إلى أن “عناصر الشرطة تمكنوا من محاصرة إرهابي انتحاري ثالث على مدخل سوق البالة بمحيط شارع خالد بن الوليد ما اضطره لتفجير نفسه”.

وأفاد المصدر بأن التفجيرات الإرهابية الانتحارية الثلاثة “تسببت بارتقاء شهيد وإصابة 6 مواطنين بجروح حالة بعضهم خطرة جدا ما يجعل عدد الشهداء مرشحا للارتفاع”.

وفي وقت لاحق ذكر قائد شرطة محافظة دمشق أن عدد الضحايا ارتفع إلى شهيدين وعدد من الجرحى.

المصدر: سانا