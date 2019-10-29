شهيدان بتفجير دراجة نارية وعبوة ناسفة بريفي الرقة وحلب

استشهد مدنيان وأصيب آخرون بجروح جراء تفجير دراجة نارية وعبوة ناسفة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي ومنطقة الراعي بريف حلب الشمالي الشرقي.



وقالت مصادر محلية إن دراجة نارية مفخخة بكمية من المواد المتفجرة انفجرت أمس أمام أحد المخابز وسط بلدة سلوك في منطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة وإحداث أضرار في المكان.

وكانت قوات العدوان التركي ومرتزقتها من المجموعات الإرهابية احتلت مدينة تل أبيض في الثالث عشر من الشهر الجاري بعد قصف أحيائها بمختلف صنوف الأسلحة وتدمير معظم البنية التحتية فيها ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من أهلها.



وفي ريف حلب الشمالي أفادت مصادر أهلية باستشهاد مدني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة بانفجار عبوة ناسفة مزروعة على طريق قرية طويران بمنطقة الراعي.