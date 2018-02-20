شهيد و9 جرحى مدنيين بقذائف أطلقتها المجموعات المسلحة على دمشق وريفها..والجيش يرد

استشهد مدني وأصيب 9 آخرون جراء مواصلة المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية خرقها اتفاق منطقة تخفيف التوتر واستهدافها بالقذائف المناطق السكنية والمرافق العامة في دمشق وريفها.





وأشار مصدر في قيادة شرطة دمشق إلى سقوط 3 قذائف صاروخية في محيط ساحتي التحرير والأمويين ما أسفر عن ارتقاء شهيد ووقوع أضرار مادية.





ولفت المصدر إلى سقوط قذيفة صاروخية أطلقتها المجموعات المسلحة في منطقة العباسيين ما تسبب بإصابة 9 مدنيين بجروح.





وأفاد المصدر بأن قذائف هاون سقطت في الأراضي الزراعية في منطقة جرمانا أدت إلى أضرار في المزروعات والآلات البسيطة التي يعتمدها الفلاحون في عملية سقاية محاصيلهم وأشجارهم.





ورداً على انتهاكات المجموعات المسلحة لاتفاق منطقة تخفيف التوتر وجهت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات دقيقة على النقاط التي انطلقت منها القذائف لافتا إلى أنه تم تدمير عدد من المنصات والنقاط المحصنة بمن فيها من مسلحين وعتاد حربي.





وأصيب 15 مدنيا بينهم أطفال بجروح متفاوتة أمس جراء مواصلة المجموعات المسلحة انتهاكها اتفاق منطقة تخفيف التوتر بالغوطة الشرقية عبر استهدافها بالقذائف باب توما وعش الورور ومحيط باب السلام في حي العمارة ومنطقة السيدة زينب بريف دمشق في حين وقعت أضرار مادية نتيجة استهدافها ب 10 قذائف محيط كل من ضاحية حرستا ومشفى ابن سينا وجرمانا.



