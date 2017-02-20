شهيد و6 جرحى باعتداءات إرهابية بالقذائف على المشفى الوطني بدرعا وحي حلب الجديدة

استشهد شخص جراء اعتداء إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية على المشفى الوطني وأحياء سكنية في مدينة درعا.



واستهدف الإرهابيون المشفى الوطني بعدد من القذائف الصاروخية ما تسبب باستشهاد شخص وإصابة عاملين من المشفى بجروح ووقوع أضرار مادية في أجزاء من المشفى.



وطالت الاعتداءات الإرهابية بالقذائف الصاروخية منازل المواطنين في حيي السحاري والمطار وتسببت بالحاق اضرار مادية كبيرة في عدد من المنازل والممتلكات العامة والخاصة دون وقوع إصابات بين المدنيين.



واستشهد أمس طفل في حي السحاري جراء اعتداء المجموعات الارهابية بالقذائف الصاروخية على مدينة درعا في محاولة منها للتغطية على الهزائم التي منيت بها في منطقة درعا البلد وللنيل من صمود الأهالي الداعمين للجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب التكفيري.



- كما أصيب 4 أشخاص بجروح نتيجة قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية المرتبطة بنظام أردوغان الإخواني على حي حلب الجديدة.



وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب بأن مجموعات إرهابية تنتشر في ريف المدينة الغربي استهدفت حي حلب الجديدة بقذائف صاروخية أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بجروح ووقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم.



وارتقى في الـ 16 من الشهر الجاري 3 شهداء وأصيب 6 أشخاص بجروح معظمهم أطفال جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية على منطقة الحمدانية السكنية.



وتنتشر عند الأطراف الغربية والجنوبية الغربية لمدينة حلب مجموعات إرهابية معظمها تابع لتنظيم جبهة النصرة ويستهدفون الأحياء السكنية في المدينة بالقذائف.

سانا