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شهيد و5 مصابيين جراء اعتداء إرهابيي “جبهة النصرة “على أحياء السحاري والمطار والضاحية بدرعا

استشهد شخص وأصيب 5 آخرون بجروح جراء اعتداء تنظيم “جبهة النصرة” المدرج على لائحة الارهاب الدولية بالقذائف على منازل المواطنين في مدينة درعا.

واستهدفت مجموعات إرهابية من تنظيم “جبهة النصرة” استهدفت بعدد من القذائف الصاروخية منازل الأهالي في أحياء السحاري والمطار والضاحية ما تسبب باستشهاد شخص وإصابة 5 آخرين بجروح.

كما وقعت أضرار في منازل المواطنين وممتلكاتهم والبنى التحتية للحيين جراء الاعتداء الارهابي.

وارتقى عدد من الشهداء أغلبهم أطفال ونساء ووقعت أضرار مادية كبيرة في المنازل والبنى التحتية للأحياء خلال الاسابيع الماضية نتيجة اعتداء ارهابيي تنظيم جبهة النصرة بالقذائف والاسلحة المختلفة على منازل المواطنين في مدينة درعا في محاولة يائسة للتغطية على هزائمه وللنيل من صمود الاهالي الداعمين للجيش في حربه على الارهاب التكفيري.

سانا

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