شهيد و5 إصابات باعتداء إرهابيي “جبهة النصرة” بقذيفتين على حي الزهراء بحمص

ارتقى شهيد وأصيب 5 أشخاص بجروح جراء اعتداء المجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامة “جبهة النصرة” بقذيفتين صاروخيتين على حي الزهراء بمدينة حمص.



واستهدف إرهابييون حي الزهراء في مدينة حمص بقذيفتين صاروخيتين أسفرتا عن استشهاد شخص وإصابة 5 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية في الممتلكات”.



واستشهدت امرأة في ال 25 من شباط الفائت وأصيب 6 أشخاص بينهم طفل جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بقذائف صاروخية ورصاص القنص على حي الزهراء في مدينة حمص وقرية أم الدنانير في الريف الشرقي للمدينة.

سانا