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شهيد و3مصابيين نتيجة اعتداء بالقذائف على حيي السحاري والمطار بدرعا

استهدف إرهابيو “جبهة النصرة” قبل ظهر اليوم بعشرات القذائف الصاروخية والهاون الأحياء السكنية في مدينة درعا ما تسبب بارتقاء شهيد ونشوب عدة حرائق في المنازل.

وأطلقت المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة أكثر من 50 قذيفة صاروخية وهاون على حيي السحاري والمطار والمشفى الوطني.

وتسبب الاعتداء الإرهابي بارتقاء شهيد وإصابة 3 أشخاص من بينهم امرأة ونشوب عدد من الحرائق في حيي السحاري والمطار ووقوع أضرار مادية كبيرة في البنى التحتية.

واستهدفت التنظيمات الإرهابية بالقذائف المشفى الوطني ومحيطه وذلك لمنع نقل الجرحى إلى المشفى إمعانا منها في جرائمها المتواصلة بحق الأهالي في مدينة درعا.

وتتعرض الأحياء السكنية في مدينة درعا منذ أكثر من شهر لاعتداءات إرهابية عنيفة حيث تحاول التنظيمات الإرهابية الوصول إلى المنازل في حي المنشية لسرقتها ونهبها بالتوازي مع إطلاق مئات القذائف الصاروخية والهاون على الحي وعلى عموم الأحياء السكنية للضغط على الأهالي لترك منازلهم والنيل من مواقفهم الداعمة للجيش العربي السوري في تصديه البطولي لجميع الاعتداءات الإرهابية.

سانا

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