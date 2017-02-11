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شهيد و12 إصابة نتيجة اعتداءات إرهابية بالقذائف على أحياء حمص

ارتقى أمس شهيد وأصيب 12 مواطنا بجروح نتيجة استهداف المجموعات الإرهابية بعدد من القذائف الصاروخية الأحياء السكنية في مدينة حمص وريفها.

وأقدمت “المجموعات الإرهابية بعد ظهر اليوم على إطلاق عدة قذائف صاروخية على أحياء سكنية بمدينة حمص سقطت إحداها في حي الحمراء ما أسفر عن ارتقاء شهيد وإصابة 3 مواطنين بجروح بينما سقطت قذيفة أخرى قرب دير المخلص في حي كرم اللوز مسفرة عن وقوع 3 إصابات في صفوف المواطنين وأضرار مادية فى الممتلكات العامة والخاصة للأهالي كما سقطت قذيفة في حي الأرمن السكني تسببت بإصابة 5 مواطنين واحتراق سيارتين”.

وفي وقت لاحق مساء أمس بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة في قرية الغنطو في ريف حمص الشمالي استهدفت بعدد من القذائف الصاروخية قريتي تسنين واكراد الداسنية ما أدى إلى إصابة امرأة وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة للأهالي.

وكان استشهد 3 مواطنين أمس جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في ساحة الزهراء بمدينة حمص.

وأصيب 7 مواطنين بجروح في الـ 16 من الشهر الماضي نتيجة استهداف المجموعات الإرهابية بقذيفتين صاروخيتين منازل المواطنين في حيي الأرمن والسبيل السكنيين في مدينة حمص.

ويتعرض عدد من أحياء مدينة حمص لاعتداءات إرهابية بالقذائف الصاروخية والمفخخات وذلك في محاولة يائسة من التنظيمات الإرهابية لتعكير صفو الحياة الآمنة التي تعيشها تلك الأحياء والنيل من صمود الأهالي ودعمهم للجيش العربي السوري والتفافهم حول انتصاراته ضد الإرهاب.

سانا

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