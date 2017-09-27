شهيد وأضرار مادية في محطة محردة باعتداءات إرهابية في حماة وريفي دمشق والسويداء

استهدفت المجموعات المسلحة محطة محردة لتوليد الكهرباء بعدد من القذائف الصاروخية وذلك في خرق جديد لمذكرة منطقة تخفيف التوتر التي تم التوصل إليها في اجتماع استانا منتصف الشهر الجاري.

وأشارمصدرمحلي إلى سقوط 5 قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات المسلحة ظهر اليوم على محطة توليد الكهرباء في مدينة محردة شمال مدينة حماة بنحو 25 كم ما تسبب بأضرار في المرجل وصالة العنفات.