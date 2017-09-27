شهيد وأضرار مادية في محطة محردة باعتداءات إرهابية في حماة وريفي دمشق والسويداء
استهدفت المجموعات المسلحة محطة محردة لتوليد الكهرباء بعدد من القذائف الصاروخية وذلك في خرق جديد لمذكرة منطقة تخفيف التوتر التي تم التوصل إليها في اجتماع استانا منتصف الشهر الجاري.
وأشارمصدرمحلي إلى سقوط 5 قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات المسلحة ظهر اليوم على محطة توليد الكهرباء في مدينة محردة شمال مدينة حماة بنحو 25 كم ما تسبب بأضرار في المرجل وصالة العنفات.
ولفت المصدر إلى أن مصدر القذائف المجموعات المسلحة في القرى الواقعة على الحدود الإدارية بين محافظتي حماة وإدلب.
وتم خلال اجتماع استانا 6 الذي اختتم أعماله في 15 الشهر الجاري الاتفاق على إقامة منطقة جديدة لتخفيف التوتر في إدلب وذلك في اختبار حقيقي لمدى التزام المجموعات المسلحة ورعاتها بالوصول إلى حل سياسي للأزمة في سورية.
إصابة طالبة بقذائف المجموعات المسلحة في ضاحية حرستا
جددت المجموعات المسلحة خرقها لاتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية عبر استهدافها بالقذائف ضاحية حرستا بريف دمشق.
وذكر مصدر في قيادة شرطة المحافظة أن المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية استهدفت ظهر اليوم ب 6 قذائف هاون ضاحية حرستا سقطت إحداها على مدرسة الآفاق الخاصة.
وأشار المصدر إلى أن الاعتداءات أسفرت عن إصابة إحدى الطالبات إضافة إلى وقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.
وأصيب السبت الماضي 4 أشخاص بجروح متفاوتة ووقعت أضرار مادية نتيجة سقوط قذيفتي هاون أطلقتهما المجموعات المسلحة على طريق المليحة ومنطقة باب شرقي بدمشق.
المجموعات المسلحة تخرق اتفاق منطقة تخفيف التوتر في ريف السويداء الغربي
كما استشهد شخص نتيجة اعتداء مجموعة مسلحة على سيارة على طريق الثعلة /السويداء بالريف الغربي في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر في المنطقة الجنوبية.
وذكرت مصادر أهلية أن “مجموعة مسلحة اقدمت الليلة الماضية على قطع طريق السويداء الثعلة شرق المعصرة بالتزامن مع مرور شاحنة كبيرة يستقلها شخصان حيث قامت بقتل احدهم وخطف الآخر”.
وتسببت خروقات المجموعات المسلحة اتفاق منطقة تخفيف التوتر في المنطقة الجنوبية أمس بارتقاء 4 شهداء في قرية حضر وحي السبيل والمجيمر في أرياف القنيطرة ودرعا والسويداء.
المصدر: سانا
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