شهيد سوري جراء العدوان الذي قصف محيط مطار دمشق

شنّت طائرات حربيّة إسرائيليّة، ليل الخميس ــــ الجمعة، غارات ضدّ أهداف في العاصمة دمشق، شملت منطقة المطار ومحيطها، إضافة إلى عدد من المواقع العسكرية التابعة للجيش العربي السوري.





وفيما أفاد شهود عيانٍ بأنهم شاهدوا الصواريخ وهي تعبر الأجواء اللبنانية لتصل الى أهدافها في دمشق، ذكرت الوكالة السورية الرسمية أن الصواريخ «مصدرها الجولان المحتل».



ونقلت «سانا» عن مصدر عسكري قوله إنه «تمّ رصد صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان المحتل. وعلى الفور، تعاملت معها منظومات دفاعنا الجوي وأسقطت عدداً منها قبل وصولها إلى أهدافها».



وعلى عكس ما جرى تداوله، أكدت مصادر أمنية مطّلعة أن «لا إصابات من غير الجنسية السورية»، متحدثة عن «سقوط شهيد سوري واحد، وإصابة عدد من الجنود».

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