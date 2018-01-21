شهيد جراء اعتداءات إرهابية بالقذائف على أحياء سكنية بدمشق وريفها

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بأن المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية أطلقت مساء اليوم عدة قذائف على حي عش الورور السكني ما تسبب بارتقاء شهيد وإصابة 4 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية ببعض منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بأن المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية أطلقت مساء اليوم عدة قذائف على حي عش الورور السكني ما تسبب بارتقاء شهيد وإصابة 4 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية ببعض منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق في وقت سابق اليوم بإقدام المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية على إطلاق 4 قذائف هاون ظهر اليوم على مخيم الوافدين السكني ما تسبب بإصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية ببعض منازل المواطنين وممتلكاتهم وأشار المصدر إلى أن سقوط 3 قذائف هاون أطلقها إرهابيون أمام مدخل مبنى سجن دمشق المركزي في منطقة عدرا أسفر عن إلحاق أضرار مادية دون وقوع إصابات.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق في وقت سابق اليوم بإقدام المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية على إطلاق 4 قذائف هاون ظهر اليوم على مخيم الوافدين السكني ما تسبب بإصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية ببعض منازل المواطنين وممتلكاتهم وأشار المصدر إلى أن سقوط 3 قذائف هاون أطلقها إرهابيون أمام مدخل مبنى سجن دمشق المركزي في منطقة عدرا أسفر عن إلحاق أضرار مادية دون وقوع إصابات.

وردا على الاعتداءات وجهت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات دقيقة على مناطق إطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية أسفرت عن تدمير منصات لإطلاق القذائف وإيقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في الـ22 من تموز الماضي وقفا للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق.

المصدر: سانا